Александр Бастрыкин потребовал отчитаться об итогах проверки после коммунальной аварии в многоквартирном доме Нижнего Тагила

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о коммунальной аварии в доме № 20 на улице Краснофлотской в Нижнем Тагиле.

Согласно публикации, размещённой информационным центром СКР в соцсетях, жители многоквартирного дома пожаловались на коммунальное ЧП, вследствие которого люди более месяца жили без водоснабжения. Результатом аварии стало затопление подвала, из-за чего началось разрушение фундамента. Тем не менее жильцы продолжали оплачивать коммунальные услуги в полном объёме.

Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также тех мерах, которые были предприняты, чтобы решить ситуацию.

Отметим, проводимая проверка организована с целью выявить признаки преступления, предусмотренные статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей), о чём в комментариях под постом рассказал помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

Напомним, похожая ситуация возникла у жителей дома № 22 на той же Краснофлотской улице. В июне 2023 года после публикации в одном из городских пабликов в СК организовали проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома, однако об итогах этой проверки общественности до сих пор ничего не известно.