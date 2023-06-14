СКР взял на контроль ситуацию с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома на Сухоложском посёлке в Нижнем Тагиле 

Cледователи СК России установят обстоятельства возможного ненадлежащего содержания жилья в доме № 22 на улице Краснофлотской в Сухоложском посёлке после публикации в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Об этом сегодня сообщил официальный Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области.

«Накануне в одном из средств массовой информации была опубликована информация о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в одном из посёлков города Нижний Тагил. В публикации, в частности, указывалось, что в квартире, где проживают в том числе и малолетние дети, “рушится потолок из-за сгнившей балки”. Данная ситуация, согласно имеющимся в СМИ сведениям, угрожает безопасности жильцов. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации с целью дачи ей объективной правовой оценки. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении представителей СК.

Согласно публикации, в доме, в котором проживают две семьи с маленькими детьми, на втором этаже с прошлого года рушится потолок, при этом УК никаких действий по решению вопроса не предприняла.

Позже под постом активность проявили и представители администрации Нижнего Тагила, которые заявили, что в ближайшее время квартиру всё-таки обследуют представители городского управления ЖКХ.

«Как сообщают в управлении ЖКХ Нижнего Тагила, сегодня сотрудники управления встретятся с жителями этой квартиры в доме № 22 на улице Краснофлотской. Квартиру обследуют и примут дальнейшее решение по ситуации», — говорится в комментарии.