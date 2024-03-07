Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации АН «Между строк» о причинении травм ребёнку-инвалиду из Нижнего Тагила

Председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело после публикации АН «Между строк» о причинении травм ребёнку-инвалиду из Нижнего Тагила.

«В медиапространстве опубликовано обращение к председателю СК России жительницы Нижнего Тагила в связи с причинением в 2022 году вреда здоровью её сына при проведении специалистом выездной лечебной физкультуры. По доводам заявительницы следственными органами СК России по Свердловской области проводилась проверка», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Дай Бог, чтобы была справедливость! Спасибо огромное! Маленькая, но победа! Честно, до слёз приятно. Столько времени мы бились...» — сказала АН «Между строк» мама ребёнка-инвалида Мария Ларина.

Напомним, Мария вместе с мужем Денисом ухаживает за своим младшим 14-летним сыном Ваней, который является инвалидом с диагнозом ДЦП. Летом 2023 года она обратилась в редакцию АН «Между строк» и рассказала, что в феврале 2022 года они с Ваней в очередной раз приехали к специалисту ЛФК Радиону Набиеву на индивидуальное занятие, а именно на суставную гимнастику. В какой-то момент при выполнении упражнения произошёл звонкий щелчок. Медик тогда не придал этому большого значения, но позже рентген показал закрытый перелом бедра со смещением. После непродолжительных переписок с претензиями Набиев перестал выходить на связь, отменил все занятия в Нижнем Тагиле, а позже заблокировал женщину. Она написала заявление прокурору Дзержинского района, в котором просила привлечь специалиста к уголовной ответственности по факту причинения вреда здоровью её сына. Тагильчанка считает, что дело до сих пор не передано в суд, потому что сотрудники полиции не очень ответственно относятся к своим должностным обязанностям. На бездействие полиции она пожаловалась Владимиру Путину и Александру Бастрыкину.