Мать ребёнка-инвалида из Нижнего Тагила пожаловалась Владимиру Путину и Александру Бастрыкину на бездействие полиции

Тагильчанка Мария Ларина пожаловалась Владимиру Путину и Александру Бастрыкину на неудовлетворительную, по её мнению, работу полиции.

Напомним, Мария вместе с мужем Денисом ухаживает за своим младшим 14-летним сыном Ваней, который является инвалидом с диагнозом ДЦП. Летом 2023 года она обратилась в редакцию АН «Между строк» и рассказала, что в феврале 2022 года они с Ваней в очередной раз приехали к специалисту ЛФК Радиону Набиеву на индивидуальное занятие, а именно на суставную гимнастику. В какой-то момент при выполнении упражнения произошёл звонкий щелчок. Медик тогда не придал этому большого значения, но позже рентген показал закрытый перелом бедра со смещением. После непродолжительных переписок с претензиями Набиев перестал выходить на связь, отменил все занятия в Нижнем Тагиле, а позже заблокировал женщину. Она написала заявление прокурору Дзержинского района, в котором просила привлечь специалиста к уголовной ответственности по факту причинения вреда здоровью её сына. Тагильчанка считает, что дело до сих пор не передано в суд, потому что сотрудники полиции не очень ответственно относятся к своим должностным обязанностям.

Как рассказывает Мария Ларина, после первой публикации АН «Между строк» дознавателя Юлию Гребенникову, которая занималась расследованием дела, сменила Наталья Кононенко. Она заново проводила все следственные действия, так как прошлые признали недействительными.

«Статья в вашем СМИ сработала, пошёл резонанс, нам сменили дознавателя. Ранее Юлия Гребенникова наделала в следственных действиях кучу ошибок: указала неверные даты и паспортные данные. Моё обращение в СК к Александру Бастрыкину тоже дало свои результаты. Её по-тихому сняли, чтобы не было скандала, и признали недействительными все проведённые ею следственные мероприятия. Я довольна работой Натальи Кононенко. Она хорошо отработала и сделала всё правильно», — рассказывает Мария Ларина.

Было назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы в Екатеринбурге. До 8 декабря 2023 года с семьёй Лариных никто так и не связался. Позже стало известно, что во время проведения экспертизы флешка с рентгеновскими снимками, которые являются вещественным доказательством по уголовному делу, не была просмотрена.

«Документы для проведения судебно-медицинской экспертизы мы предоставили ещё в августе. Среди них находилась флешка с рентгеновскими снимками от учреждений, куда мы обращались в результате травмы, полученной от Радиона Набиева во время прохождения ЛФК. Но эксперты даже не захотели посмотреть содержимое на ней. Хорошо, пусть они флешку не смотрят. Они же знали номер телефона Натальи Кононенко, могли запросить у неё, чтобы она предоставила на другом носителе ту информацию, которая находилась на этой флешке. Это подтвердила сама Наталья. Также она могла на электронную почту скинуть информацию, если они побоялись открывать флешку. Так экспертная комиссия не соизволила в неё даже заглянуть! А там были вклеены все обращения на момент травмы: рентгеновские снимки, сделанные на бумажном носителе, осмотры врачей, назначения лечения, направления. Карта моего сына находилась у них 5 месяцев! Также в заключении допущены ошибки в датах и формулировках. Спрашивается, компетентны ли эти люди, которые проводили экспертизу?» — вспоминает тагильчанка.

Семью Лариных ознакомили с заключением экспертизы 23 декабря 2023 года. После этого они подготовили ходатайство на имя следователя о том, что не согласны с заключением, с просьбой сделать повторное исследование в другом городе и учреждении, на что получили отказ. Мария считает, что данные эксперты должны понести наказание и в отношении них должна быть проведена проверка на компетентность.

«С середины декабря начался опрос всех свидетелей! Все, не знаю какой уже раз, рассказывали всё по десятому кругу. Только сам виновный Радион Набиев в следственных действиях ни разу участие не принимал! Его вызывала старший дознаватель Наталья Кононенко, также она отправляла множество поручений, которые игнорировались как самим Набиевым, так и отделом полиции по месту его проживания. Следователь тоже писал ему, что в его интересах дать показания. Также игнор полный. После праздников мне позвонил следователь и вызвал меня на допрос. На новом допросе уже обвиняли меня, что мы с мужем сами сломали нашему ребёнку ногу! Он пояснил, что ему пришла указка сверху, что, мол, они там считают, что мы сами сломали ногу своему сыну, используя вертикализатор. Мы пользуемся им уже много лет, ребёнок в нём фиксируется в туторах, которые по пояс фиксируют ноги, а также в устройстве фиксация идёт по всему телу. Они там с ума что ли посходили все?» — возмущается женщина.

В конце января 2024 года семья Лариных записалась на личный приём к начальнику СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталии Лемницкой. Мария и её муж Денис дали пояснение по поводу использования вертикализатора, показывая фиксацию ребёнка на фото.

«Я предложила им провести следственный эксперимент и пригласила их к себе домой. А также спросила, как долго они намерены издеваться над нашей семьёй. Разговаривали о заключении судебно-медицинской экспертизы, тут они с нами согласны, что она проведена халатно. Спросили у Наталии Лемницкой, почему следственные действия проводятся в отношении моей семьи и нет никаких следственных действий по отношению к Радиону Набиеву. Она сказала: “Жил бы он здесь, никаких проблем. А туда ехать надо!” Вы понимаете, туда ехать надо! В Курганскую область ехать 4 часа! Едьте! Это ваша работа! Почему проводится проверка по нам, когда пострадал наш ребёнок? Почему не по Набиеву, который сломал ребёнку ногу? Где справедливость? Мы предложили им поинтересоваться нашей семьёй и ребёнком, ведь семья наблюдается у педиатра, невролога, социальной защиты, сын имеет статус паллиатива, и можно у этих специалистов узнать о нас. Также про травмы и занятия ЛФК можно поинтересоваться у инструктора, с которым ребёнок занимается на постоянной основе. Но им ничего не надо! Это же не их ребёнку сломали ногу!» — говорит Мария.

Мария Ларина считает, что Радион Набиев должен понести ответственность по закону за совершённое им действие. А семьи, которые работают с ним, должны знать, чем рискуют.

«Получается, что каждый такой “инструктор” может сломать ребёнку ногу и не понести должного наказания? Ведь он работает с такими детками и может ещё кому-нибудь причинить травму. Мамочки, которые ходят к нему, должны осознавать, что за этим человеком есть такой опыт, что он сломал ребёнку ногу и повёл себя как трус! В своих показаниях, данных ранее, он утверждал, что я ему угрожала и вымогала деньги. Он описывал, что ничего подобного не было на занятиях. Мол, мы вышли счастливые. Представляете, насколько человек циничен. Бумеранг никто не отменял, но мы хотим всё по закону. Но получается, что правоохранительные органы так наплевательски относятся к своим обязанностям, что справедливости нет. За 2 года они ничего не сделали! Хотя нет, нервы мне и моей семье они помотали!» — возмущается тагильчанка.

29 января семья получила постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. 12 февраля 2024 года Ларины обратились с заявлением в прокуратуру Дзержинского района. В ведомстве отменили постановление и направили материалы для возобновления предварительного следствия.

«В феврале мы обратились в прокуратуру Дзержинского района к Артёму Пирогову. Нас замечательно приняли, помогли написать заявление. Радион Набиев в Нижний Тагил больше не приезжает, так как боится, что его тут “выцепят”. Так он ранее признался одной из мамочек, у которой ребёнок тоже занимался у него. Кстати, его слова расходятся с показаниями свидетелей, которым он признавался, что нанёс травму моему ребёнку. Сейчас связь не поддерживаю ни с ним, ни с хозяйкой квартиры, у которой всё произошло. Она мне звонила и кричала, обзывая нас “суками”. Радион Набиев продолжает оказывать услуги в других городах. Сейчас он работает вместе с женой, она массажист, а он ЛФК», — рассказывает Мария Ларина.

Сейчас Ваня занимается с Павлом Мельниковым из центра «Живи, малыш». Ларины довольны занятиями и очень благодарны ему.