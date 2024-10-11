Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения одноклассниками 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить и расследовать уголовное дело по факту избиения 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле по статье 213 УК РФ (хулиганство), а также представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Напомним, в конфликте были замечены шесть четвероклассников школы № 13. 8 октября подростки подкараулили одноклассника после уроков, окружили и стали избивать. Прогнать хулиганов смог случайный прохожий. Однако убегая, школьники пригрозили новыми нападениями. Уже дома мальчику вызвали бригаду скорой помощи. В управлении образования Нижнего Тагила заявили, что конфликт произошёл за территорией образовательного учреждения. Добавив, что вечером 9 октября участников инцидента приглашали в школу вместе с родителями для выяснения обстоятельств случившегося. А со всеми ребятами класса проведут профилактическую работу. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка.