Опять рядовое событие? В Нижнем Тагиле пятеро четвероклассников избили сверстника

В Нижнем Тагиле произошла очередная драка между школьниками. На этот раз в конфликте замечены шесть четвероклассников школы № 13. Как сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник, 8 октября подростки подкараулили 10-летнего мальчика после уроков, окружили и жестоко избили.

«Серёжу (имя изменено. – Прим. ред.) избивали четверо одноклассников, из которых две девочки, и ещё один мальчик из параллельного класса. Одна из девочек пинала Серёжу со всей силы в живот. Он упал на землю. Затем пятеро детей начали пинать его ногами по спине и животу. Серёжа, естественно, испугался, но убежать или дать отпор не смог», –- сообщает «КП-Екатеринбург».

Прогнать хулиганов смог случайный прохожий. Однако убегая, школьники пригрозили новыми нападениями. Уже дома мальчику вызвали бригаду скорой помощи.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что заявление поступило в отдел полиции № 17, где по этому факту сотрудниками ПДН проводится проверка. Все участники инцидента установлены. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

В управлении образования Нижнего Тагила заявили, что конфликт произошёл за территорией школы.