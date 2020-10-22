Актёру Михаилу Ефремову смягчили приговор

Мосгорсуд снизил Михаилу Ефремову срок наказания на полгода. Таким образом, актер, виновный в ДТП с гибелью человека, должен провести в колонии 7,5 лет вместо изначальных 8, пишет РИА Новости.

Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений. Сейчас адвокат Ефремова Владимир Васильев намерен обжаловать приговор в кассации. Самого артиста в ближайшие несколько недель этапируют в колонию.