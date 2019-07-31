Происшествия

Актёра театра «Современник» арестовали на восемь суток за то, что он сыграл пьяного сотрудника ГИБДД (ВИДЕО)

31.07.2019 21:17
Актёра театра «Современник» арестовали на восемь суток за то, что он сыграл пьяного сотрудника ГИБДД (ВИДЕО)

Актёр московского театра «Современник» Дмитрий Смолев был арестован на восемь суток после того, как он опубликовал в приложении TikTok видеозапись, на которой изображает пьяного сотрудника ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, артист «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел РФ».

По данным Znak.com, Смолева признали виновным в мелком хулиганстве и приговорили к восьми суткам административного ареста. Также в его отношении расследуется административное дело о незаконном ношении форменной одежды.

О задержании актёра зрителям рассказал режиссёр спектакля «Дюма» Михаил Ефремов, в котором Смолев играет Д' Артаньяна.

«Оказывается, Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли», — написал в своём аккаунте Facebook культурный обозреватель Слава Шадронов.

Видео: Znak.com
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