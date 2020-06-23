Актёра Михаила Ефремова могут пожизненно лишить водительских прав

Актёр Михаил Ефремов, который устроил ДТП с погибшим в Москве, может пожизненно лишиться водительских прав из-за диагностированного хронического алкоголизма, сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям телеграм-канала, полиция намерена подать в суд ходатайство о пожизненном лишении Ефремова прав. В то же время канал «360» со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева опровергает, что актёру был поставлен подобный диагноз.

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актёром», — заявил защитник.

Ранее Ефремов прошёл психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан вменяемым.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве — управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, актёр выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada. В результате ДТП водитель легковушки из компании доставки еды «Деликатеска.ру», 57-летний Сергей Захаров, получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Утром 9 июня он скончался в больнице. Сам актёр практически не пострадал. Экспертиза показала в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя — такое содержание соответствует выпитой бутылке водки. Кроме того, анализы показали наличие у актёра в крови кокаина и каннабиноидов.