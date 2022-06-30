Актёр Ярослав Жалнин из Нижнего Тагила снялся в новом детективном сериале 

Уроженец Нижнего Тагила актёр Ярослав Жалнин, известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе» (6+) и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+), снялся в новом сериале телеканала ТВ-3. Детективное шоу «Презумпция невиновности» (16+) будет выходить с 7 июля по четвергам в 18:35.

Как сообщает пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге, главный герой нового сериала — успешный адвокат, за последние три года не проигравший ни одного дела и обладающий даром «чувствовать» невиновность своих подзащитных. Он берётся за самые безнадёжные дела, когда против обвиняемого все улики и показания свидетелей, а единственный способ оправдать подзащитного — найти настоящего преступника. Помимо Ярослава Жалнина, в фильме снялись Кирилл Рубцов, Никита Панфилов, Светлана Устинова.

«Сериал снимала команда профессионалов. Всё было, на самом деле, как нас учили — по правилам кино. В сериале у меня была довольно откровенная сцена с девушкой, что было тоже необычным и редким для меня. Но всё снято достойно. В общем, в первый раз увиделись с девушкой, и у нас был такой эротический эпизод, который очень сильно мне запомнился, потому что каждому актёру тяжело и сложно настраиваться на такие откровения», — поделился впечатлениями от съёмок Ярослав.

Ярослав Жалнин родился в Нижнем Тагиле. После окончания школы уехал в Москву, где поступил во ВГИК. Всероссийскую известность ему принесла роль Юрия Гагарина в байопике 2013 года о первом космонавте. В родном городе актёр, по его собственному признанию, бывает часто, здесь остались родственники и друзья.