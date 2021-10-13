Актёр Николай Наумов передаст выигрыш в популярной игре «Форт Боярд» тагильскому фонду «Живи, малыш» 

Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов победил в шоу «Форт Боярд». Свой выигрыш актёр разделит между тагильским благотворительным фондом «Живи, малыш» и пермским фондом «Дедморозим».

Русская версия популярного шоу «Форт Боярд» вернулась на экраны несколько недель назад. Перед командами стоит задача добыть ключи, чтобы добраться до сокровищ, и собрать слово-пароль. Выпуск с участием Николая Наумова вышел 4 октября в эфире телеканала СТС. Вместе с ним в команде были певец Иван Дорн, ведущий Влад Чижов, актёр Владимир Селиванов и певец Прохор Шаляпин.

Для каждого участника было заготовлено специальное испытание. Например, нужно было искупаться с крокодилами, пройтись по канату на огромной высоте или побывать в комнате со змеями и мухами. Мужчины успешно справились с заданиями. Команда выиграла 646 тысяч рублей, деньги отправятся подопечным разных фондов. Тагильский фонд «Живи, малыш» потратит сумму на лечение тяжелобольных детей с ДЦП.

Напомним, в 2019 году «Уральские пельмени» взяли штурмом игру «Форт Боярд», побороли свои страхи и выиграли 479 380 рублей. Эти деньги команда также направила в фонд «Живи, малыш».