Актрису Наталью Бочкарёву не стали привлекать к уголовной ответственности за хранение наркотиков

Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкарёву, сыгравшую роль домохозяйки из Екатеринбурга Даши Букиной, не стали привлекать к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей, а изъятые у неё при обыске денежные купюры со следами кокаина суд постановил уничтожить.

Преображенский суд Москвы в качестве смягчающих обстоятельств учёл, что Бочкарёва пыталась загладить свою вину, переводя пожертвования в благотворительный фонд. Как пишет Mash, везение Бочкарёвой также связано с тем, что в её деле отсутствуют потерпевшие.

Звезда ситкома стала обвиняемой по делу о незаконном обороте наркотиков после того, как 28 сентября 2019 года в Москве её задержал наряд ДПС. Как пишет Znak.com, инспектору показалось подозрительным поведение женщины. Он спросил, есть ли у неё с собой наркотики, на что актриса ответила утвердительно и достала из нижнего белья свёрток, в котором было 0,69 грамма кокаина. Видео инцидента попало в СМИ.

Сама Бочкарёва заявила, что никакого задержания не было. По данным ГУ МВД России, актриса отказалась пройти медицинское освидетельствование.