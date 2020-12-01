Актриса театра кукол Нижнего Тагила поставит спектакль с песочной анимацией

В Нижнетагильском театре кукол готовится премьера сказки «Федорино горе». Спектакль в необычном формате — с песочной анимацией и теневыми куклами — станет первой режиссёрской работой актрисы театра Татьяны Швендых.

Идея спектакля появилась у Татьяны весной во время карантина, когда коллектив театра перешёл на дистанционный режим работы. Находясь на самоизоляции, актёры создавали театральные онлайн-проекты. Татьяна Швендых сделала цикл видероликов «Сказочная песочница». В технике песочной анимации она нарисовала и озвучила пять сказочных историй.

Песочной анимацией Татьяна Швендых занимается с 2015 года. Она освоила технику для спектакля «Пока звучат их голоса…» питерского режиссёра Никиты Шмитько. Затем были творческие этюды для театральных и городских мероприятий. Работа стала хобби, и в итоге у актрисы появился собственный профессиональный стол для создания анимации.

«Подготовка к спектаклю “Федорино горе” заняла у Татьяны Швендых и художника-бутафора Софьи Балаевой шесть месяцев. Уютная атмосфера спектакля, теневые персонажи, живая видеопроекция с песочной анимацией, необычными куклами и реквизитом были представлены сегодня художественному совету Нижнетагильского театра кукол. Тагильский зритель впервые встретится с таким художественным приёмом. Помимо этого, в спектакле будут присутствовать и другие системы кукол, а также “оживёт” настоящая посуда», — рассказывают в Нижнетагильском театре кукол.

Премьера камерного спектакля «Федорино горе» намечена на весну 2021 года. Рекомендованный возраст — 4+.