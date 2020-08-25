Актриса Марианна Булыгина проведёт поэтический вечер в центре Нижнего Тагила

Актриса Нижнетагильского драматического театра, хозяйка арт-пространства «Галерея» Марианна Булыгина приглашает на поэтический вечер. Он пройдёт возле дома № 28а на проспекте Ленина в этот четверг, 27 августа, в 20:00.

Поэтический вечер — это часть литературных читок, которые проводит артистка драматического театра. В этот вечер Марианна прочтёт стихи Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Ирины Самариной-Лабиринт. За вход у гостей попросят донат — любую посильную сумму.

«Я буду читать стихи, создавать атмосферу, фантазировать о том, что я женщина из разного времени и разного возраста. Любовь, конечно же, основная связующая всех образов. Это будет разговор по душам, о душе. Это женская тема, но, наверное, можно прийти всей семьёй», — рассказала «Афише МС» Марианна Булыгина.

Проект появился в рамках работы арт-пространства «Галерея», которое создала актриса драматического театра. В «Галерее» взрослые и дети изучают актёрское мастерство, хореографию, игру на гитаре и фортепиано, рукоделие, рисование. Поэтический вечер пройдёт на улице, под окнами арт-площадки.