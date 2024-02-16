Актриса из Нижнего Тагила в эфире у Андрея Малахова обвинила худрука театра в домогательствах 

Актриса из Нижнего Тагила Виктория Бердникова обвинила худрука Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» Дмитрия Юмашева в домогательствах. Напомним, в январе текущего года тагильчанка обрела родную сестру благодаря посту в соцсети. Их первая встреча произошла в студии программы «Малахов» (16+). Виктория Бердникова рассказала АН «Между строк», что в 2020 году окончила актёрское отделение Нижнетагильского колледжа искусств. В этом же году поступила в РГИСИ (Санкт-Петербург) на факультет театр кукол. В 2021-м начала работать в театре в Дмитрове (Московская область), но в 2022 году ей пришлось из него уволиться из-за непристойных предложений от режиссёра театра. В эфире программы «Малахов» состоялась их очная встреча.

«Я училась в институте в Санкт-Петербурге и увидела вакансию актрисы в Дмитровском драматическом театре. Я приехала и успешно прошла кастинг. Когда я снова пришла в театр, первое, что мне сказал режиссёр: “Слушай только меня! Я здесь главный!” Также он убеждал меня, что все слухи, которые ходят по театру, неправда, я должна верить ему и слушать только его. Меня это смутило, но думала, посмотрю, что будет дальше. Пока я там работала, ко мне несколько раз подходили коллеги и предупреждали быть с художественным руководителем поаккуратнее. Якобы он любит добиваться внимания девушек. Меня это снова насторожило. Институт я пока не окончила по причине того, что вся эта ситуация меня сильно напрягла и я психологически не хотела себя больше с этим связывать. Мне было тяжело дальше учиться», — рассказала АН «Между строк» Виктория Бердникова.

В эфире Виктория поделилась, что Дмитрий мог в нерабочее время позвонить ей или написать сообщение. При этом разговор о работе не шёл. По словам девушки, из-за того, что она не ответила ему взаимностью, её перестали замечать в театре и давать роли.

«Он мне говорил, что я должна ему рассказывать все разговоры, которые происходят о нём в театре. Ведь он якобы там главный и один говорит правду. Я рассказала о происходящем директору театра, но от неё не поступило никакой реакции. Поэтому мне пришлось уволиться. Также я обращалась в полицию, но моё заявление не приняли, так как факта изнасилования не было», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Руководство театра не захотело разговаривать со съёмочной группой программы. На горячую линию позвонили несколько девушек, которые рассказали истории, похожие на те, что озвучила тагильчанка. Все они пострадали от режиссёра и были вынуждены либо терпеть, либо уволиться.

Сам Дмитрий Юмашев заявил журналистам, что вынужден был написать заявление на увольнение по собственному желанию. Он отметил, что этот скандал больно ударил по его репутации и статусу театра.

«Меня не уволили, я написал заявление по собственному желанию. Страдает моя семья, поэтому я решил поступить именно так. Для меня большой вопрос, почему Виктория решила сказать это. Два года прошло. Я выстраивал театр-семью, принимал актёров исходя из их профессиональных и человеческих данных. Все сотрудники были у меня дома», — сказал он во время эфира.

Чтобы развеять все слухи и не быть голословной, девушка согласилась пройти полиграф. Детектор лжи подтвердил, что, по мнению Виктории, со стороны худрука были домогательства и непристойные предложения. Также стало понятно, что это не единственный случай приставаний Дмитрия к молодым актрисам, были и другие.

«В соцсетях на меня обрушился хейт. Некоторые считают, что я всё придумала ради хайпа. Но почему тогда я прошла полиграф, а он — нет? Получается, что ему есть что скрывать. Детектор показал, что я не вру! Есть много людей, которые хотят сказать правду, но они боятся», — прокомментировала АН «Между строк» актриса.