Уроженка Нижнего Тагила обрела родную сестру благодаря посту в соцсети. Их первая встреча произошла в студии программы Андрея Малахова

В середине января текущего года жительница Алапаевска Анастасия Бузмакова обратилась в паблик во «ВКонтакте‎»‎ «‎(ТТ) Нижний Тагил» с просьбой опубликовать пост, в котором она рассказала, что ищет свою родную сестру по матери. Она знала имя, фамилию и возможный город проживания, у неё была фотография маленькой сестрёнки, на которой ей около 3 лет. После публикации в комментариях под постом оставили ссылку на страницу предполагаемой сестры Анастасии. И девушка решилась добавиться к ней в друзья. После того как от Виктории не последовало ответной реакции, она обратилась на телеканал «‎Россия 1» в программу Андрея Малахова.

«‎Я не стала добавлять Настю в друзья, так как я не знала её. Я не знала, что она моя сестра. Меня нашли журналисты программы Андрея Малахова, пришли ко мне домой и рассказали о том, что она меня ищет. Я была в шоке. Я даже не знала о том, что она существует. Только догадывалась, что у меня, возможно, есть сестра», — рассказала АН «Между строк» сестра Анастасии Виктория Бердникова.

По словам Виктории, она выросла в Нижнем Тагиле, её воспитывала бабушка. Мать и отца лишили родительских прав, когда она была ещё ребёнком. Родственников по материнской линии, а также саму маму Виктория никогда не видела. Сейчас девушка живёт в Дмитрове (Московская область).

«‎После того как наша мама родила Вику, она вышла замуж во второй раз за моего папу. Когда мне было 3 года, они сильно поругались и бабушка взяла меня к себе. Ей было очень тяжело, так как она одновременно с моим воспитанием ещё ухаживала за больным раком дедушкой. И меня отдали в детский сад при монастыре. Через несколько лет мой папа умер. А мама забрала меня домой. О сестре я узнала от бабушки, когда мне было 14 лет. Мы листали с ней альбом с фотографиями и наткнулись на фото Вики, тогда она мне и рассказала по-секрету, кто это. Я сразу решила, что найду её», — рассказала АН «Между строк» Анастасия Бузмакова.

Впервые 18-летняя Анастасия Бузмакова и 23-летняя Виктория Бердникова встретились 24 января текущего года в студии программы «‎Малахов». Они обе переживали и волновались, но были очень рады, что наконец-то смогли увидеться.

«‎Когда мы впервые увиделись, внутри меня были непередаваемые ощущения. Мы обнялись и обе заплакали. Во время программы мы держались за руки и были очень счастливы, что наконец-то нашли друг друга. Она моя родная кровь. Теперь мы будем видеться, поддерживать друг друга и общаться. Конечно, это большое счастье для неё и для меня», — говорит старшая сестра.

Перед программой девушки сдали ДНК-тест, который показал, что вероятность родства составляет 96,5%.

«‎Когда Вика вышла в студию и мы обнялись, у меня перехватило дыхание. Неужели это действительно она. Та, которую я так долго искала. Я посмотрела на неё и сразу поняла, что это она. Я увидела в ней частичку себя. Это не объяснить словами. Я чувствовала что-то непонятное, что-то волшебное. Я уже без теста ДНК-теста понимала, что это моя сестра», — говорит младшая сестра.

Анастасия сомневалась, что сестре будет интересно общение с ней, ведь они воспитывались в разных семьях и были совсем незнакомы друг с другом. Но постепенно первое общение начинает перерастать в крепкую дружбу.

«‎Я очень боялась и думала, что она не захочет со мной общаться, но я ошибалась. Мы провели с ней целый день в Москве, многое друг о друге узнали. День, к сожалению, очень быстро прошёл, расставаться не хотелось. Мысли в голову лезли, что вдруг я снова потеряю её и больше не найду. Но мы решили больше никогда не теряться и договорились о скорой встрече. Так что скоро мы снова будем вместе», — сказала Анастасия.