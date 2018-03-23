Активисты, забравшиеся на телебашню в Екатеринбурге, начали спуск вниз

Противники сноса телебашни в Екатеринбурге, которые сегодня прорвались и забрались на вышку, начали спуск вниз, пишет Znak.com.

По словам отца одного из активистов, спуск займёт около 30 минут. Под башней сейчас дежурит полиция, скорая помощь, пожарные, МЧС, машина реанимации и представители УГМК.

На место также приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Через связного она передала активистам, что гарантирует, что никаких силовых санкций против них не будет.

«Скажите им, что они попадут в мои руки, успокойте их. Никто их не будет бить. Я туда пойду», — заявила Мерзлякова.

Напомним, около 5 утра к телебашне прорвались несколько противников её сноса и парашютисты-руферы. Часть из них задержали охранники, четверым удалось забраться на вершину башни, позже один из парашютистов спрыгнул с неё.

В пресс-службе УГМК Znak.com заявили, что активисты при штурме телебашни напали на охранников, которые собираются написать заявление в полицию.

На вершине остаются трое активистов, они заявили, что у них нет чёткого плана действий и они очень замерзли. Как пишет e1.ru, активисты попросили пустить к ним ещё одного руфера, чтобы он пронёс тёплую одежду, так как у противников сноса замёрзли пальцы и они физически не могут спуститься вниз.

Екатеринбургскую телебашню собираются снести в субботу, 24 марта, в 9 часов утра. Заказчик работ по сносу — компания УГМК — планирует строить на этом месте ледовый дворец для ХК «Автомобилист».