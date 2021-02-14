Активисты рассказали о судьбе задержанных во время флешмоба с фонариками в Нижнем Тагиле 13 февраля

Участники флешмоба «Свобода», который прошёл в Нижнем Тагиле 13 февраля, рассказали о том, что произошло с двумя задержанными во время акции. Как стало известно АН «Между строк», одним из задержанных оказался владелец квадрокоптера Алексей. По словам лидера движения «Тагил за перемены» Надежды Журавлёвой, молодого человека задержали после того, как он приготовился запустить технику в небо. Сотрудники полиции сослались на отсутствие разрешения на полёт и изъяли дрон.

«Хозяина квадрокоптера доставили в отдел полиции, взяли объяснительную и изъяли летательный аппарат, сказав, что отправят технику в Екатеринбург для экспертизы. Протокола не составляли. Вместо открепительного талона выдали клочок бумаги с номером дела. Никто не понимает подобные действия сотрудников полиции и чего они хотят. Либо привлечь за нарушение по административной статье, но тогда почему не составили протокол, либо ещё что-то. Но я считаю, что сотрудники полиции могли бы обойтись предупреждением, если есть основания. Говорили, что надо было в администрацию подать уведомление на использование дрона. Он не набрал высоту и не совершил полёт», — добавила Надежда.

Второго задержанного, местного активиста Максима Емельянова, сотрудники полиции посчитали нетрезвым и отвезли в отделение, где выявили лёгкое опьянение, а после отправили в стационар психиатрической больницы № 7, оставив там до утра. В последний раз Максим выходил в Сеть в 23:00.

Напомним, 14 февраля в нескольких городах страны проходит ещё одна акция с фонариками — в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Инициатором акции стал глава штабов Навального Леонид Волков.

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