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21 Фев 2017 12:40 | Метки: Новости, Общество

Активисты НОД требуют привлечь к уголовной ответственности журналистку Znak.com за вопрос Путину

Один из активистов Национально-освободительного движения (НОД) потребовал возбудить уголовное дело за клевету в отношении корреспондента Znak.com Екатерины Винокуровой. О поданном в правоохранительные органы заявлении рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы, координатор движения НОД Евгений Фёдоров. 

Имя заявителя Фёдоров не назвал, отметив лишь: «Кого оклеветали, тот и написал». По словам депутата, сейчас ведётся проверка в отношении Винокуровой, которая якобы «наврала на всю страну».

Претензии НОД к журналистке связаны с вопросом, который она задала на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2016 года. Винокурова тогда рассказала главе государства о нападении одного из активистов НОД на внештатного фотокорреспондента «Коммерсанта» в Санкт-Петербурге Давида Френкеля.

Присутствовавшая на эфире «Говорит Москва» менеджер правозащитного направления «Открытая Россия» Полина Немировская парировала Фёдорову, что есть видеозапись инцидента с нападением на Френкеля, которую сделал корреспондент «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Арсений Веснин, и эта запись распространилась в интернете. Однако Фёдоров факт существования записи отрицает. 

На прошлой неделе сотрудник полиции в Москве опросил Екатерину Винокурову, пишет Znak.com. Тогда же стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга отменила отказ в возбуждении уголовного дела по нападению на Френкеля. 

В декабре 2016 года пожилой активист движения НОД, которое позиционирует себя как организация радикальных сторонников президента Путина, во время уличной акции напал на внештатного фотографа «Коммерсанта». Это, напоминает Znak.com, случилось при полном попустительстве сотрудников полиции, которые в итоге задержали не нападавшего, а самого фотографа.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: gazeta.ru, Facebook Давида Френкеля

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