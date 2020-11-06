Активисты нашли 18 коробок нелегального алкоголя в магазинах Нижнего Тагила после обращения местных жителей

Активисты проекта «Народный контроль» вместе с сотрудниками полиции провели рейд по нескольким торговым точкам Нижнего Тагила. Поводом для проверки стали отметки на «Карте нарушений», где тагильчане указали магазины с нарушениями.

По словам регионального координатора Дмитрия Чукреева, активисты проверили торговые точки в доме № 1 по улице Олега Кошевого и в доме № 40 по улице Балакинской. В обоих местах нашли нарушения, связанные с продажей алкоголя и табачных изделий без акцизных марок.

«В первом совершили контрольную закупку: ревизору продали бутылку водки и пачку сигарет без акцизных марок. Во втором, проведя проверочную закупку, обнаружили только “кривые” сигареты. Спирт не нашли. Добавлю, что в магазине имелась лицензия на реализацию крепкого алкоголя», — отметил Чукреев.

Кроме того, в первом магазине сотрудники полиции обнаружили 18 коробок с водкой, коньяком, шампанским и вином. Позже проверяющие нашли более тысячи пачек сигарет с поддельными акцизными марками. В отношении предпринимателей составили административные протоколы, а весь контрафактный товар изъяли.