Активисты Красноярска отправили посылки с мусором депутатам Госдумы и сенаторам (ВИДЕО)

Активисты из Красноярска выложили в YouТube видео, на котором они собирают почтовые посылки с мусором для депутатов Госдумы и сенаторов, пишет местный портал NGS24.ru.

Руководит процессом глава инициативной группы Евгения Елизарьева, посылки адресованы депутатам Госдумы Юрию Швыткину, Сергею Натарову, Виктору Зубареву, Раисе Кармазиной, а также сенатору от Красноярского края Андрею Клишасу.

«Депутаты, сенаторы, что вы там сидите? Для чего мы вас выбирали? Посмотрите, в каком городе мы живём! Вот берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мэр города от нас убегает — ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск. Зачем все эти люди работают, чем они занимаются?! Неуважаемые депутаты, вам наплевать на наш город, наплевать на наш край. Заняли тёплые места, получаете огроменные зарплаты и пенсии — всё! Остальное вас не волнует! Зачем за вас народ голосовал, такие деньги на выборную кампанию тратились из бюджета! Чем вы занимаетесь: пенсионную реформу протолкнули, мусорную реформу протолкнули. Извините, вы абсолютно бездеятельны, вас надо гнать поганой метлой», — заявляет на видео Евгения Елизарьева.

Как напоминает NGS24.ru, после старта мусорной реформы уже в январские каникулы Красноярск утонул в грудах мусора. Чиновники приказывали навести порядок за два дня, но так этого и не добились. Разъярённые красноярцы пришли требовать у мэра Сергея Ерёмина отмены реформы, но он к ним так и не вышел.

Плата за вывоз мусора в Красноярске установлена в размере 79 рублей с прописанного человека для тех, кто живёт на левом берегу, и 89 рублей — кто живёт на правом.