Активисты и «Рифей» навели порядок на берегу Иван-озера в Нижнем Тагиле

Неравнодушные тагильчане устроили субботник в акватории Иван-озера (Иса). Как сообщает пресс-служба регоператора «Рифей», скопления мусора возле водохранилища специалистами предприятия были включены в реестр несанкционированных свалок.

«К наведению порядка подключились и неравнодушные посетители Исинского пруда, которые общими усилиями собрали на западном берегу Иван-озера порядка 8 кубических метров мусора. Эти отходы забрал мусоровоз, а обнаруженную среди деревьев на восточном берегу свалку сотрудники регионального оператора ликвидировали вручную. До ближайшей дороги, где был установлен бункер, из леса было вынесено 30 кубических метров отходов. Подавляющее большинство из них — стеклянные бутылки», — поясняют в «Рифее».

Если вы стали свидетелем складирования отходов в неположенном месте или обнаружили несанкционированную свалку, можете сообщить об этом в компанию «Рифей» на сайте или по электронной почте rifey-apo1@mail.ru.