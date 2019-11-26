Активистку из Шиеса оштрафовали за исполнение гимна России на митинге

Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тысяч рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес. Решение размещено на сайте суда.

«Вешкурцева А.В. 22 сентябряпри проведении публичного мероприятия в форме митинга на площади Терёхина в городе Архангельске исполняла государственный гимн Российской Федерации», — говорится в материалах дела.

Также в материалах разъясняется, когда можно исполнять гимн нашей страны — например, при вступлении в должность президента РФ или руководителей органов местного самоуправления, при открытий заседания Совета Федерации, официальных церемоний подъёма государственного флага, на праздниках, спортивных мероприятиях.

«Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ», — пишет судья.

Решение было вынесено 18 ноября, в 60-дневный срок Вешкурцева должна будет оплатить штраф, также у неё есть 10 дней на обжалование решения. К слову, в суд активистка не явилась, дело рассматривали без неё.

Мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года, она предполагает изменение системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки. Также она предусматривает создание единых региональных операторов по работе с мусором. В регионах России реформа сопровождается акциями протеста против строительства новых мусорных полигонов. Самые масштабные из них проходят около станции Шиес в Архангельской области, где экоактивисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за возведения полигона для московского мусора.