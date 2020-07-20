Акцию «Бессмертный полк» перенесут на 2021 год

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи назвал правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год, пишет ТАСС.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придётся перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин.

Он добавил, что акция пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на 26 июля, а затем отменена. Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева говорила, что они не смогут провести акцию с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, особенно социального дистанцирования.

Стоит отметить, что перенесённый из-за коронавируса парад Победы, несмотря ни на что, отменять не стали — мероприятие состоялось 24 июня, перед голосованием по поправкам в Конституцию.