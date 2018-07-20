Акция от Банка «НЕЙВА»: «Ни копейки за расчётный счёт!» для корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией

Банк «НЕЙВА» предлагает специальные условия в поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — клиентов банков с отозванной Банком России лицензией:

— бесплатное открытие счёта за 1 день при наличии полного пакета документов;

— бесплатное обслуживание счёта в течение трёх месяцев на тарифном пакете «Базовый».

При открытии счёта клиент не заплатит ни одной копейки и сможет получить следующие услуги бесплатно:

— оформление карточки с образцами подписей;

— заверение учредительных документов;

— открытие счёта и его обслуживание без комиссии в течение трёх месяцев на тарифном пакете «Базовый», в обслуживание уже включены 30 платежей;

— оформление корпоративной карты VISA Crypto для пополнения расчётного счёта в банкоматах Банка «НЕЙВА» без комиссии. Картой можно рассчитываться для нужд бизнеса в торговых точках, а также снимать наличные в банкоматах любых банков до 200 тысяч рублей (включительно) в календарный месяц под 1% от суммы выдачи +75 рублей. Кроме этого, корпоративная карта VISA Crypto — это доступ в систему Интернет-Банка для бизнеса «Банк-Директ».

Для оперативного открытия счёта и моментального получения реквизитов заполните заявку на счёт онлайн.

По вопросам открытия расчётного счёта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям просим обращаться в круглосуточную службу клиентской поддержки по многоканальному телефону: 8−800−7000−213.

Специальное предложение действует до 31.12.2018 (включительно).

Банк НЕЙВА: рядом в любую минуту!

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