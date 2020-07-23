Акция «Ночь кино» в Свердловской области назначена на конец августа

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт в Свердловской области 29 августа. Зрители смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы, вышедшие на экран в этом году, сообщается на сайте Свердловского фильмофонда.

Зрителям обещают показать самый кассовый российский фильм «Холоп» Клима Шипенко, мелодраму «Лёд 2» Жоры Крыжовникова и анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». «Ночь кино» смогут посетить все желающие с 20:00. Вход на сеансы свободный.

Акция проводится последние 5 лет по всей России. В Нижнем Тагиле показы проходят в муниципальном кинотеатре «Красногвардеец». В этот раз из-за пандемии коронавируса акция будет проведена с соблюдением требований Роспотребнадзора: зрители должны быть в масках, сидеть друг от друга на расстоянии в 1,5 метра.

Добавим, что на этой неделе губернатор Свердловской области разрешил работать музеям, библиотекам; театрам — репетировать, кинотеатрам — устраивать показы под открытым небом. В Нижнем Тагиле большинство учреждений культуры будет закрыто до улучшения эпидемиологический ситуации.