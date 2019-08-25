Airbus A321 полностью вывезен с кукурузного поля в Подмосковье

Совершивший аварийную посадку сразу после вылета из аэропорта Жуковский Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 24 августа был полностью вывезен с кукурузного поля.

«Эвакуация самолёта завершена. Последней с поля была вывезена кабина», — рассказали ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Чтобы уменьшить вес при перевозке, самолёт разделили на несколько частей и полностью демонтировали внутреннюю отделку лайнера. Топливо предварительно было слито.

Во время проведения демонтажных работ на месте дежурили полицейские, сотрудники МЧС, частной охранной фирмы и медики. Процесс контролировали специалисты компании-перевозчика.

Представители «Уральских авиалиний» заявили, что ни одна деталь самолёта не будет использоваться повторно. Все обломки будут утилизированы.