Агрокомплекс «Горноуральский» привлечён к административной ответственности после проверки Росприроднадзора 

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили ряд нарушений в работе ООО «Агрокомплекс “Горноуральский”», попадающего под действие федерального проекта «Чистый воздух». Как сообщили в пресс-службе ведомства, внеплановая проверка компании, объекта I категории НВОС, прошла в 2023 году по поручению президента Владимира Путина и вице-премьера Виктории Абрамченко.

Напомним, целью проекта «Чистый воздух» является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах. В работе агрокомплекса были зафиксированы нарушения обязанностей по актуализации сведений об объекте НВОС в реестре ПТО УОНВОС (программно-техническое обеспечение учёта объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду), а также превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух.

В январе этого года Росприроднадзор провёл внеплановую проверку по исполнению предписания, но за это время мясокомбинат не исполнил свои обязательства и теперь привлечён к административной ответственности.

«В январе 2024 года мы вернулись с внеплановой проверкой исполнения предписания. Нарушения в установленный срок ООО “Агрокомплекс “Горноуральский” не устранило. Компания привлечена к административной ответственности», — сообщает Росприроднадзор.

Напомним, в 2017 году природоохранная прокуратура требовала закрыть агрокомплекс «Горноуральский» из-за того, что концентрация кишечной палочки на производстве превысила норму в тысячу раз.