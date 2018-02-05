«Агора» заявила об усилении давления на свободу интернета в России

Международная правозащитная организация «Агора» опубликовала итоги исследования свободы интернета в России, со ссылкой на доклад правозащитников «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация» пишет «Дождь».

По информации организации, в 2017 году в рунете в среднем ежедневно блокировали 244 страницы, пользователи сети раз в 6 дней становились целью нападений или получали угрозы, раз в 8 дней суд приговаривал людей к реальному сроку за действия в интернете.

Правозащитники в ходе постоянного мониторинга ситуации насчитали за прошлый год 115 706 фактов ограничения свободы интернета в России, более 110 тысяч из них связаны с блокировкой и фильтрацией контента или запретом распространения информации.

Угрозам или нападениям в связи с деятельностью в интернете подверглись больше 60 человек, причём на некоторых из них нападали по несколько раз. Всего в прошлом году было 67 нападений, в 2016 году — 49. «Агора» также насчитала 411 фактов привлечения пользователей к уголовной ответственности или возникновения угрозы, что им предъявят обвинения. В 2016 году таких фактов было 298.

Выросло и число приговоров к реальному сроку лишения свободы — с 32 в 2016 году до 43 в 2017 году. Ещё пять пользователей сети направили в психиатрические больницы для принудительного лечения. В «Агоре» эту статистику считают усилением давления на пользователей интернета.

В большинстве регионов ситуация со свободой интернета ухудшилась, то есть увеличилось количество отдельных ограничений или статистика по приговорам или нападениям на пользователей. Среди этих регионов Башкирия, Дагестан, Карелия, Крым, Челябинская область и Санкт-Петербург. Относительно улучшилась ситуация в Республике Алтай, Ингушетии, Бурятии, Астраханской, Курской, Рязанской, Ивановской областях, на Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном округе.