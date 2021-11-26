Агентство «Между строк» перезапустило редакционный подкаст. Теперь его можно не только слушать, но и смотреть 

Агентство новостей «Между строк» перезапустило редакционный подкаст, который появился в июле этого года. Мы изменили название подкаста и его формат: теперь можно выбрать аудио- или видеоверсию. А ещё обновился состав ведущих: новости с интересными гостями теперь обсуждают редакторы Павел Булатов и Екатерина Баранова.

Первый наш подкаст «Если вы понимаете, о чём я…» (18+) был авторским. Его ведущим стал экс-кавээнщик, шоумен, помощник машиниста поезда и по совместительству контент-менеджер редакции Денис Анисимов. Когда Денис покинул нашу редакцию, мы решили не отказываться от подкаста и нашли ему новых ведущих. Екатерина и Павел тут же придумали новое загадочное название — «Между кем-то и чем-то».

У нас уже вышло четыре выпуска. Их гостями стали тагильский тиктокер, гинеколог-экзорцист Джонни Красавчик, шоумен Михаил Виноградов, экстрасенс Алёна Эйзин и галерист и художник Евгений Комухин.

9 ноября в качестве эксперимента мы решили записать подкаст в прямом эфире на YouTube. После этого было решено выпускать подкаст в двух форматах сразу.

Новый выпуск подкаста «Между кем-то и чем-то» (18+) выйдет в это воскресенье, 28 ноября. В гости к нашим редакторам пришёл тагильский BadComedian Стас Соболев — единственный видеоблогер Нижнего Тагила, который имеет серебряную кнопку от YouTube, которая даётся за 100 000 подписчиков на канале. Со Стасом мы обсудили его блогерство, почему Тарантино лучше фон Триера, а также насущные городские новости. Не пропустите новый выпуск в это воскресенье, 28 ноября!

Смотреть подкаст можно на YouTube, в наших соцсетях во «ВКонтакте» и Instagram. А тех, кому удобнее слушать, чем смотреть, ждём в наших соцсетях, Telegram-канале и Яндекс Подкастах.