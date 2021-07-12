Агентство новостей «Между строк» первым среди тагильских СМИ запустило новостной подкаст

АН «Между строк» запустило новостной подкаст* «Если вы понимаете, о чём я…» (18+), в котором журналисты и гости редакции обсуждают тагильские новости. Создатели подкаста хотят уйти от привычного формата подачи информации и смотреть на новостную повестку с юмором, а также искать в ней альтернативные смыслы. Ведущим подкаста стал наш контент-менеджер, а в прошлом кавээнщик, шоумэн и помощник машиниста поезда Денис Анисимов.

«Единственное, что я бы хотел сделать с помощью этого подкаста, — познакомить аудиторию АН “Между строк” с людьми, которые работают в нашей редакции, — говорит Денис. — Они пишут новости так, как и полагается журналистам: информативно, но безлико. Я понимаю, что далеко не всем они интересны как люди, как личности. В рамках ежедневной работы у них почти нет возможности выразить себя по-настоящему, как это происходит за пределами новостных публикаций. Наш же подкаст атмосферен и неформален. Он позволяет журналистам быть собой и открыто говорить то, что думаешь, местами безумно и непристойно. Новости о ДТП и коррупции всегда будут пользоваться большим спросом, чем наши “ламповые” подкасты. Но всё же, если у вас однажды проснётся интерес к тому, какие мы на самом деле, — вы знаете, где нас искать».

Планируется, что подкаст будет выходить по воскресеньям днём.

«Наш подкаст — это не новости, это очень субъективная реакция на них, иногда граничащая со здравым смыслом. Некая вариация на тему кухонных посиделок от журналистов. И, запуская подкаст, мы, конечно же, понимали, что его аудитория весьма и весьма небольшая, но создавать его нам по кайфу, и пока это так — подкасту быть. А Денис чертовски хорош в этом проекте, мы очень верим в него», — говорит редактор АН «Между строк» Жанна Коробейникова.

Раздел подкасты находится в нашей официальной группе во «ВКонтакте», там уже два выпуска.

*Подкаст — аудиозапись, публикуемая в интернете на определённом сайте. Это может быть аудиокнига, запись интервью, выпуск новостей, познавательная передача или шоу.