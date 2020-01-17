«Аэрофлот» заставил бортпроводников делать уборку салона после рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» обязала своих бортпроводников осуществлять уборку салона самолётов по окончании рейса. Как пишет «Медуза», это произошло, поскольку авиаперевозчик отказался от услуг клининговых компаний в ряде аэропортов. По данным издания, соответствующий документ был распространён среди сотрудников 15 января.

По новым правилам бортпроводники обязаны собрать оставшийся в салоне мусор после высадки пассажиров, а также «проконтролировать чистоту туалетных комнат» и, если понадобится, доэкипировать их. Воспользоваться услугами клининговой службы стюардам разрешается лишь в случае обнаружения «неустранимых силами членов экипажа загрязнений» — в такой ситуации они должны связаться с представителем авиакомпании в аэропорту и сообщить ему о необходимости вызова уборщиков.

Новые правила действуют на рейсах из Москвы в 15 городов России.