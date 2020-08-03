«Аэрофлот» обязали выплатить 30 млн рублей вдове погибшего пилота

Омский суд 3 августа обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить 29,7 млн рублей вдове пилота Дамира Ахматова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.

24 ноября во время рейса Москва — Анапа второму пилоту Дамиру Ахметову стало плохо. Самолёт совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону, где прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Как пишет ТАСС, изначально судебно-медицинская экспертиза не признала смерть Ахметова несчастным случаем на производстве, поэтому авиакомпания отказалась выплачивать семье пилота положенную по договору компенсацию в размере десяти годовых заработков.

«Они настаивали, что для получения выплат необходимо, чтобы данный случай был несчастным случаем на производстве, т. е. чтобы было какое-то внешнее воздействие. Но в договоре буквально прописано, что не нужно доказывать, несчастный случай или нет, — гибель при исполнении служебных обязанностей подлежит выплате», — сказал адвокат вдовы Виталий Кириченко.

После суда официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин сообщил журналистам, что «Аэрофлот» будет обжаловать решение.