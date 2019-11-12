«Аэрофлот» исключил пассажира из бонусной программы из-за перевозки толстого кота

Компания «Аэрофлот» исключила из бонусной программы пассажира, который обманом пронёс на борт слишком толстого кота. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в СМИ появилась история Михаила Галина. На своей странице в Facebook он выложил подробный пост о том, как летел по маршруту Рига — Москва — Владивосток вместе со своим котом Виктором.

Галин рассказал, что из-за избыточного веса кота сотрудница «Аэрофлота» отказалась пустить их на рейс до Владивостока. Она пояснила, что поскольку животное весит 10 килограммов, то по правилам авиакомпании взять его в салон самолета нельзя. Галину предложили сдать Виктора в багажное отделение, но он отказался. В итоге молодому человеку пришлось отказаться от перелёта.

Сутки он вместе с котом провёл в аэропорту. За это время молодой человек смог через соцсети найти похожую по окрасу кошку Фиби и договориться с её хозяином о небольшой афере.

«Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно — весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полёта», — написал Галин у себя в соцсети.

Мужчина также написал, что купил новый билет из Москвы до Владивостока за накопившиеся у него бонусные баллы.

«По факту обнародованного в социальных сетях инцидента "Аэрофлот" провёл служебное расследование. В связи с выявлением нескольких фактoв целенаправленного нарушения условий дoговора воздушной перевозки "Аэрофлoт" принял решение исключить данного пассажира из прoграммы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накoпленные за всё время участия в прoграмме, будут аннулированы, а cчёт участника — закрыт», — цитирует ТАСС заявление авиаперевозчика.

Согласно правилам компании, если вес животного превышает 8 кг вмеcте с переноской, то животное перевозится в багаже.