Адвокат Учителя заподозрил Наталью Поклонскую в накрутке обращений граждан против «Матильды»

Адвокат режиссёра Алексея Учителя Константин Добрынин запросил у спикера Госдумы Вячеслава Володина данные о количестве обращений граждан, поступивших с 1 ноября 2016 года на имя депутата Натальи Поклонской, пишет «Интерфакс».

Представитель режиссёра напомнил, что 17 июля Поклонская заявила, что к ней обратились «40 тысяч граждан России, представителей иностранных государств, таких как Сербия, Черногория», которые написали, что фильм Учителя «Матильда» «оскверняет православные святыни, оскорбляет религиозные чувства и разжигает рознь на религиозной почве». Тогда Поклонская заявила, что обязана рассмотреть эти обращения как депутат.

В то же время на сайте, где выкладывают примеры таких обращений, большинство документов представлены без необходимых реквизитов о регистрации в Госдуме. Это, по мнению адвоката Добрынина, позволяет предполагать, что Поклонская либо нарушила порядок работы с обращениями, либо необоснованно завысила их количество.

«Есть необходимость установить факт использования депутатом обращений реально существующих физических и юридических лиц, а не анонимных фальшивок. Данные сведения будут использованы для защиты гражданина РФ Алексея Учителя от заведомо ложных доносов», — пояснил Добрынин.

Напомним, ранее Поклонская объявила, что составила запрос в Министерство культуры России, Генпрокуратуру и МВД по поводу «Матильды», к которому приложила 100 тысяч «обращений и подписей граждан». Реакции на этот запрос пока не было.

Премьера фильма «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской запланирована на октябрь 2017 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС