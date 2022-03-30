Администрация Нижнего Тагила вновь ищет компанию для капитального ремонта Молодёжного театра

Администрация Нижнего Тагила во второй раз объявила конкурс на поиск подрядчика для капитального ремонта здания муниципального Молодёжного театра на Вагонке. Согласно сведениям портала госзакупок, на первый аукцион со стартовой ценой в 317,5 млн рублей не заявилась ни одна компания.

Несмотря на подорожание большинства строительных материалов, о котором говорят городские власти, стоимость проекта не изменилась. Все работы по-прежнему обойдутся в 317 млн 498 тысяч рублей. При этом в финансировании проекта участвуют средства федерального и областного бюджетов. Ремонт Нового Молодёжного театра запланирован по программе национального проекта «Культура», в рамках которого было выделено 296 миллионов рублей.

Проект капремонта разработало МБУ «Тагилгражданпроект». Все работы подрядчик должен будет осуществить в 2022 и 2023 годах. Заявки на конкурс принимаются до 6 апреля.

Контракт включает в себя не только работы по перепланировке, укреплению и утеплению зданий театра, но и устройство прилегающей территории. В проекте предусмотрено восстановление фасада и замена крылец. В частности, подрядчику предстоит снести отдельно стоящее здание туалета и разрушенное ограждение, оборудовать уличную сцену. Также на участке возведут детскую площадку.

Во время ремонтных работ в помещении организуют места для маломобильных граждан, из-за этого количество мест в зрительном зале уменьшится с 220 до 164. Также будут обновлены гримёрные для артистов труппы, в них появятся душевые.

Новый Молодёжный театр располагается в здании бывшего кинотеатра 1937 года постройки. На время ремонта коллектив театра разместится в администрации Дзержинского района на Окунева, 22.