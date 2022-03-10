Общество

Администрация Нижнего Тагила не нашла подрядчика для капитального ремонта здания Молодёжного театра

10.03.2022 10:36
Администрация Нижнего Тагила не нашла подрядчика для капитального ремонта здания Молодёжного театра

Администрация Нижнего Тагила не нашла подрядчика для капитального ремонта здания муниципального Молодёжного театра. Согласно сведениям портала госзакупок, на аукцион со стартовой ценой в 317,5 млн рублей не поступило ни одной заявки.

Проект капремонта разработало МБУ «Тагилгражданпроект». Все работы на объекте необходимо сдать заказчику до апреля 2023 года. В финансировании проекта участвуют средства федерального и областного бюджетов.

Контракт включает в себя не только работы по перепланировке, укреплению и утеплению зданий театра, но и устройство прилегающей территории. В проекте предусмотрено восстановление фасада и замена крылец. В частности, подрядчику предстоит снести отдельно стоящее здание туалета и разрушенное ограждение, оборудовать уличную сцену. Также на участке возведут детскую площадку.

  • Изначально на ремонт театра из федерального бюджета было выделено 296 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура».
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