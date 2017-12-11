Администрация Нижнего Тагила вернула четыре остановки на улице Космонавтов

После волны критики со стороны местных жителей мэрия Нижнего Тагила решила вернуть четыре остановки общественного транспорта на улице Космонавтов, которые были перенесены после капитального ремонта дорожного полотна. Как сообщает пресс-служба мэрии, при рассмотрении вопроса присутствовали специалисты управления городским хозяйством, МУП «Сигнал-3», МБУ «Служба заказчика», представители общественных организаций и инспекторы ГИБДД.

«Членами комиссии составлен акт проверки устройства остановок общественного транспорта и установки дополнительных остановочных комплексов. В соответствии с ним остановки автобусов и маршрутных такси размещены на ул. Космонавтов по чётной стороне у домов № 20, 30, по нечётной стороне у домов № 29а, 31б с установкой дорожных знаков “Остановка общественного транспорта”», — уточнили в мэрии.

Напомним, после капитального ремонта дорожного полотна на улице Космонавтов в администрации Нижнего Тагила было принято убрать остановки у магазина «Смак» и к/т «Урал», заменив их на остановки у домов № 26 и 31. Таким образом чиновники планировали привести локацию остановок в соответствие с федеральным ГОСТом Р 52766 от 2007 года. По общероссийскому стандарту на улицах с проезжей частью шириной меньше 15 метров остановочные пункты автобусов и электротранспорта встречных направлений должны располагаться на расстоянии от 30 до 50 метров. Кроме того, в местах размещения остановок общественного транспорта должна быть обеспечена видимость водителям автомобилей. Поэтому автобусам запретили высаживать пассажиров перед светофорами.