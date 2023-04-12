Администрация Нижнего Тагила со второй попытки нашла подрядчика на ремонт дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы

Здание дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле будет ремонтировать местная компания. Итоги конкурса подвели 10 апреля. Подрядчика администрация города нашла со второго раза, отреставрирует два флигеля больницы компания из Нижнего Тагила «НС-ГРУПП». Первый тендер не состоялся, так как на него никто не заявился.

Стоимость контракта — 48 млн 856 тысяч рублей, на эти средства подрядчик должен осуществить демонтажные, подготовительные и непосредственно ремонтные работы, а также отделку фасада и благоустройство земельного участка вокруг здания. Работы необходимо завершить до 31 октября 2023 года.

Помещение дневного стационара и физиотерапевтического отделения входит в ансамбль заводского госпиталя и относится к числу объектов культурного наследия федерального значения. Отметим, что изначально денег на ремонт здания не было, финансирование запрашивали у Минздрава отдельно от средств на ремонт главного здания Демидовской больницы на Горошникова, 37. Соответственно, отдельно была разработана и документация на ремонт помещения.

Напомним, что за капитальный ремонт городской Демидовской больницы стоимостью 89,5 млн рублей взялась екатеринбургская компания «Инвестпром», которая стала единственным участником электронного аукциона. Компанию удалось найти с седьмого раза. Работы по капитальному ремонту 200-летнего здания начались в октябре 2022 года и должны быть выполнены до конца июля 2023 года. Но подрядчики уже заявляли, что есть вероятность не уложиться в сроки из-за удорожания работ. По их словам, дата сдачи объекта может отклониться на три месяца.