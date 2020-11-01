Абсолютно новая SKODA OCTAVIA!

Марка ŠKODA представляет российскому рынку новинку — АБСОЛЮТНО НОВУЮ ŠKODA OCTAVIA в формате уникальной видеопрезентации модели.

Вместе с ведущим журналистом Александром Коростелевым мы подготовили серию видеообзоров, максимально раскрывающих абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA. В них мы расскажем вам о богатой истории модели, о новом дизайне автомобиля и Simply Clever решениях, просторном салоне и вместительном багажнике, мультимедийной системе, широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться на сайте и в официальных сообществах марки ŠKODA и дилерской сети со 2 по 15 ноября.

Видео будут доступны с 12.00 (по местному времени).

Расписание:

2.11 — ПРЕЗЕНТАЦИЯ АБСОЛЮТНО НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA

4.11 — ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

6.11 — ЭКСТЕРЬЕР, ДИЗАЙН И SIMPLY CLEVER РЕШЕНИЯ

8.11 — ПРАКТИЧНОСТЬ: ПРОСТОРНЫЙ САЛОН И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК

10.11 — ИНТЕРЬЕР И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

12.11 — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ДВИГАТЕЛЬ

14.11 — БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ АССИСТЕНТЫ

15.11 — АБСОЛЮТНО НОВАЯ ŠKODA OCTAVIA. НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Присоединяйтесь, будет интересно! https://bit.ly/2Ghc4w8

Регистрация и вопросы по ссылке: https://bit.ly/3jExaSM

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