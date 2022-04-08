9 млрд рублей для бюджетников и 4 млрд рублей на строительство. Финблок мэрии отчитался об экономических итогах Нижнего Тагила за 2021 год

Финансовый блок тагильской мэрии подвёл итоги исполнения бюджета города за 2021 год. Результаты состояния экономики города озвучили на публичных слушаниях 6 апреля. Так, за прошедший 2021 год, отмечают экономисты, в Нижнем Тагиле повысилась заработная плата. По сравнению с 2020 годом фонд оплаты труда вырос на 8,5%. При этом средняя зарплата увеличилась на 6,1%. Также на 30% вырос оборот организаций, а прибыль предприятий по всем видам деятельности возросла в 1,9 раза.

Кроме того, по данным Центра занятости, безработица за прошедший год также снизилась. Однако численность населения Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет снижается. На этот важный показатель каждый год обращают внимание депутаты гордумы. Естественная и миграционная убыль населения за прошедший год превысила 4 тысячи человек.

В целом за прошедший год доходы городской казны превышают расходы. Как и в прошлые периоды, основным источником муниципалитета стали межбюджетные трансферты. Так, из федерального и регионального бюджета Нижний Тагил получил 12 миллиардов 399 миллионов рублей.

«Общий объём собранных в прошлом году доходов составил 17 миллиардов 134 миллиона рублей. В процентном соотношении бюджет города исполнен на 101%. В течение года поступления в местный бюджет были увеличены на 1 миллиард 497 миллионов рублей за счёт межбюджетных трансфертов. По сравнению с 2020 годом доходы выросли на 1 миллиард 637 миллионов рублей, или 10%», — рассказал замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

По итогам 2021 года расходы муниципалитета составили 16 миллиардов 923 миллиона рублей.

Наибольшая часть бюджетных средств — 9 миллиардов 534 миллиона рублей — была направлена в бюджетные организации и учреждения. Ещё 4 миллиарда 154 миллиона рублей потратили на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов. По сравнению с 2020 годом эти расходы увеличились на 31%.

«Самым капиталоёмким объектом стал, конечно, мостовой переход через Нижнетагильский пруд. На его строительство и организацию дорожной инфраструктуры был направлен 1 миллиард 527 миллионов рублей», — отметил Бурдилов.

Также чиновники отмечают снижение кредиторской заложенности. На 2021 год сумма долгов и обязательств перед другими организациями составляла 54 миллиона рублей. На 2022 год долг был равен 36 миллионам рублей, по нему администрация города находится в судебных разбирательствах.

Часть средств, заложенных в бюджет города, осталась не использована. На экономию в местном бюджете тагильским депутатам указал вице-губернатор Свердловской области, когда они попросили денег на ремонт теплосетей на Вагонке. Но все средства, сэкономленные в 2021 году, переносят на проекты, которые имеют срок реализации в несколько лет.

За исполнение бюджета единогласно проголосовали все 103 участника публичных слушаний. Теперь проект будет направлен на рассмотрение главе города Владиславу Пинаеву.

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