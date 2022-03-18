«Должен быть план Б». Нижний Тагил не получит деньги из резервного фонда губернатора на ремонт теплосетей на Вагонке 

Нижний Тагил не получит 120 млн рублей на реконструкцию теплосетей Дзержинского района. Средства из резервного фонда губернатора Свердловской области на ремонт изношенных теплосетей депутаты попросили в начале этого года. Вопрос не раз обсуждался на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а затем на заседании городской думы. В итоге обращение тагильских парламентариев было направлено губернатору.

В ответе вице-губернатора Свердловской области депутатам гордумы Нижнего Тагила намекнули, что остатки нецелевых средств в размере 545 млн рублей, которые образовались в городском бюджете за счёт экономии в 2021 году, можно направить на ремонт теплосетей. Однако замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов пояснил, что оставшиеся деньги будут перераспределяться на проекты, которые реализуются в течение нескольких лет.

«По корректировке, которую мы готовим в ближайшее время, будет понятно, на что пойдут оставшиеся деньги. Они будут направлены на структурные объекты. Простой пример — проектирование станции водоподготовки “Южная”. Думаю, что денег на ремонт тепловых сетей на Вагонке в оставшейся сумме нет», — заявил Егор Копысов.

На вопрос председателя комиссии Дениса Корякина, планируется ли вообще в этом году ремонт сетей «Горэнерго-НТ», чиновник ответил, что в городской казне средств на это не предусмотрено ни в рамках бюджета, ни в рамках дополнительных программ.

Отметим, что при формировании бюджета на 2022 год городские власти рассчитывали на финансирование области, поэтому не стали распределять деньги ремонт теплосетей на Вагонке.

«То есть денег нет и не будет, нам надо держаться. Сети изношены на 90%, должен же быть план Б: финансирование за счёт участия в каких-либо программах, внутреннее перераспределение денег. Можно же начать сотрудничать с “Уралвагонзаводом”, ведь эти сети для них являются непосредственно источником тепла», — рассуждал депутат гордумы Михаил Кручинин.

Депутаты предложили взять средства на капитальный ремонт сетей в долг, но чиновники утверждают, что в нынешних экономических условиях это невозможно.

Всего в Дзержинском районе замены требуют четыре участка магистральных теплосетей, протяжённость которых составляет 2,6 км. Согласно документам, износ теплосетей Нижнего Тагила составляет более 85%. Но конкретного решения по данному вопросу депутаты и чиновники так и не приняли.