9 миллиардов рублей за 5 лет потратит Свердловская область на развитие экологии 

На развитие экологии в Свердловской области в ближайшие 5 лет будет направлено более 9 млрд рублей. Такое решение было принято сегодня, 6 октября, на заседании областного правительства. Средства будут выделены в рамках региональной госпрограммы по обеспечению рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства.

Из выделяемых средств 4,3 млрд рублей будет направлено на развитие лесного хозяйства. 1,1 млрд рублей планируется потратить на капитальный ремонт гидротехнических сооружений по всей Свердловской области. Оставшиеся средства заложены на контроль за состоянием воздуха в городах, экологический и радиационный мониторинг, развитие туризма и особо охраняемых природных территорий.

Как отметили в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках данной программы продолжится реализация нацпроекта «Экология».

Сегодня на средства федерального бюджета осуществляется реабилитация Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, рекультивация полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге и несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов в Арамиле.