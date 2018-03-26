87 наездов на пешеходов произошло в Нижнем Тагиле за год. Мэрия ужесточает правила пассажироперевозок

87 наездов на пешеходов зарегистрировала ГИБДД в Нижнем Тагиле в 2017 году, при этом 34 из них были совершены на пешеходных переходах. Об этом на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения рассказал начальник отдела ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолий Чернов. Согласно справке ОГИБДД, почти на 24% по сравнению с 2016 годом выросло число ситуаций, когда водители пассажирского транспорта не уступили дорогу пешеходу. Кроме того, полицейские зафиксировали 537 случаев выхода на линию технически неисправных автобусов.

«Сергей Носов дал поручение городским службам во взаимодействии с ГИБДД разработать специальные критерии оценки уровня опасности в деятельности компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. С теми организациями, которые превысят в своей работе определённый уровень угрозы жизни и здоровью людей, муниципалитет будет разрывать соглашения о сотрудничестве и запрещать им осуществлять перевозки на территории Нижнего Тагила», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета.

Также Носов поручил управлению городским хозяйством проанализировать деятельность организаций-перевозчиков по итогам 2017 года и выяснить, водители какой из них наиболее опасно ведут себя за рулём.

В целом, по данным ГИБДД, число дорожно-транспортных происшествий на территории города по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 23%. На 20% снизилось количество погибших, на 19% — получивших ранения в результате аварий.