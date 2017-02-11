75% акций Свердловской киностудии выставили на продажу

75% акций Свердловской киностудии выставлены на продажу, сообщает Znak.com со ссылкой на программу приватизации госимущества на 2017-2019 годы, которую подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, власти планируют продать 50 896 акций киностудии, от 100% акций это составит 75% минус 1 акция. Отметим, Росгосимущество хотело продать 100% Свердловской киностудии ещё до октября 2016 года, однако из-за протеста руководства временно отказалось от этой идеи.

Чтобы убедить чиновников сохранить уральскую «фабрику кино» в государственной собственности, руководство разработало пятилетнюю концепцию развития учреждения. Предполагалось, что со временем Свердловская киностудия станет своеобразным арт-кластером – будет воспитывать «патриотически настроенную прослойку творцов» и снимать для этого фильмы, популяризирующие спорт, труд и даже переезд на Дальний Восток.

В подписанный Медведевым прогнозный план приватизации попали десятки предприятий в Свердловской области, среди которых сельхозхозяйства, заводы, исследовательские институты и типография «Уральский рабочий». Документ касается 477 акционерных обществ, 297 ФГУПов, десяти ООО и более тысячи объектов иного имущества. При выполнении программы поступления в федеральный бюджет от приватизационных сделок составят 5,6 млрд рублей ежегодно без учёта стоимости акций крупнейших компаний, которые фигурируют в плане.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com