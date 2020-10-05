73% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса в настоящий момент не готовы 73% опрошенных россиян, со ссылкой на данные исследования «Единой России» пишет РИА Новости.

На вакцинацию согласны только 23% респондентов, ещё 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Всего на вопросы, касающиеся SARS-CoV-2 и новой вакцины, ответили 20 тысяч человек. Абсолютное большинство респондентов (93%) считает, что прививку от коронавируса нужно делать только тем, кто этого действительно хочет. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% респондентов.

Жителей России также спросили, какой бы вакциной они хотели воспользоваться — зарубежной или отечественной. 24% опрошенных сказали, что выбрали бы российский препарат, а 13% предпочли бы иностранный. Более половины (63%) респондентов заявили, что им не важно, где произвели вакцину, главное — её эффективность.

Всероссийский онлайн-опрос проводился центральной общественной приёмной председателя ЕР 16–23 сентября, его результаты передадут главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал московский Центр имени Гамалеи. К ней в обществе отнеслись неоднозначно, многие сомневаются в её эффективности. Ещё одну вакцину в России разработал новосибирский центр «Вектор», после регистрации препарат, как и вакцина Центра имени Гамалеи, пройдёт третий этап клинических исследований.