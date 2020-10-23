72-летняя жительница Нижнего Тагила не может попасть домой из-за вырытой дорожниками траншеи

72-летняя жительница частного сектора микрорайона Рудник им. III Интернационала Галина Заузолкова пожаловалась на работу дорожных служб. Вчера, 22 октября, на улице Перова рабочие «Капиталстроя» проводили забившуюся чистку ливневой канализации, вырыли траншею глубиной около полуметра, но ровнять земляной вал не стали. Из-за этого пожилая женщина не смогла попасть домой.

«Видела, что утром рабочие начинали копать. Ну, я подумала, что всё потом вернут на места. А днём вернулась домой и увидела у своего дома огромную яму, которую я, в 72 года, не смогу перепрыгнуть! Пришлось идти к соседу и перебираться в свой дом через него», - говорит Галина Заузолкова.

Пенсионерка позвонила в администрацию Тагилстроевского района, но там трубку никто не взял. Сегодня утром, женщина пришла в районную администрацию лично требовать устранения ямы. Там ей пообещали, что исправят ситуацию сегодня после 13:00, но приехавшие на место рабочие ответили, что этим вопросом они займутся лишь в понедельник.

«Там очень легко пройти, надо 10 метров в сторону отойти и там есть проход в дом около соседей. У других не разрыто, потому что трубы лежали прочищенные, а возле её дома труба, по которой идёт вода, утонула в земле. В понедельник эту трубу откопаем, когда теплее станет: прочистим и проложим всё обратно», - пояснил АН «Между строк» начальник отдела по благоустройства и ЖКХ администрации Тагилстроевского района.Дмитрий Мартынов,

По словам женщины, она намерена через суд получить от районной администрации материальную компенсацию за причинённые неудобства.