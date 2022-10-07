500 новых деревьев появилось в Нижнем Тагиле в 2022 году

В честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила в городских парках, скверах и на придорожных территориях было высажено более 500 деревьев, около 2,5 тысячи кустов сирени, акаций и кизильника, 240 тысяч однолетних и двухлетних растений. Такие цифры назвали в отделе экологии и природопользования.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году в проекте по озеленению города приняли участие более 30 предприятий и организаций. В парке «Народный» сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» в честь коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, высадили 77 деревьев. Новую зелёную аллею создали работники Роспотребнадзора: вдоль улицы Доктора Юрьевой на Муринских прудах санитарные врачи высадили 40 яблонь и 60 пирамидальных тополей. Около 150 саженцев высадили на проспекте Ленина, в Театральном сквере и возле музея изобразительных искусств. На данный момент продолжается благоустройство «Тагильской лагуны — 2».

Завершит экопроект акция ЕВРАЗа «Семейное дерево». Сегодня, 7 октября, работники и ветераны предприятия высадят яблони, клёны Гиннала и липы вдоль улицы Доктора Юрьевой. Кроме того, в этом году металлурги приняли участие в озеленении улицы Захарова, где посадили 100 молодых берёз, лип, клёнов и кустов рябинника.

Ухаживать за посадками и следить за сохранностью растений будут специалисты службы экологической безопасности.