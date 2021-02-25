50 процентов отходов можно отдавать в переработку. Общественники проанализировали «мусорную корзину» среднестатистического свердловчанина  

Специалисты свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) проанализировали состав «мусорной корзины» среднестатистического жителя области. Общественники опирались на эмпирические данные, статистику регоператоров и сведения территориальной схемы региона и выяснили, что на пищевые и неперерабатываемые отходы приходится половина всего объёма мусора, производимого свердловчанами.

По данным пресс-службы свердловского отделения РЭО, пищевые и неперерабатываемые отходы занимают в мусорной корзине по 23%. Мусор, который может получить новую жизнь на переработке, составляет другую половину: это бумага и картон — 17%, стекло — 16%, пластик — 15% и металл — 5%. По последним данным, только жители Екатеринбурга выбрасывают около 3,8 млн кубических метров мусора в год. Эти объёмы в полтора раза превышают размеры пирамиды Хеопса.

Пресс-служба свердловского отделения РЭО Пресс-служба свердловского отделения РЭО

При этом на сегодняшний день в Свердловской области разделяют отходы только жильцы 420 многоквартирных домов. Из них 151 многоэтажка в Екатеринбурге и 269 в других городах региона. Хотя уральцы уже сейчас могут сдать вторсырьё в специальные пункты приёма. Также можно организовать раздельный сбор отходов на своей контейнерной площадке возле дома. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, которые подадут заявку региональному оператору. Специалисты обследуют контейнерную площадку, и если условия на ней соответствуют, то жителям остаётся только проголосовать и подтвердить желание собирать мусор раздельно.

«Мы периодически проводим опросы населения, которые показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговой доступности. Кроме того, если объёмы выборки вторсырья будут значительными, то это в будущем может повлиять и на тариф, такой опыт уже есть в некоторых регионах России», — уверен глава свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

О том, кто уже сегодня сортирует мусор в Нижнем Тагиле, можно почитать в нашем большом материале. В нём вы найдёте лайфхаки, как самостоятельно организовать раздельный сбор мусора у себя дома.