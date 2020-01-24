50 млн рублей направят на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2020 году

В Нижнем Тагиле более 50 млн рублей потратят на ремонт тротуаров и подходов к социальным учреждениям — детским садам и больницам — в 2020 году. Сегодня, 24 января, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание, на котором чиновники совместно с представителями гордумы и дорожных организаций обсудили перечень объектов, которые планируется сделать в этом году.

«Мы продолжаем работу по благоустройству тротуаров, внутриквартальных проездов, — рассказал АН “Между строк” Владислав Пинаев. — Ситуацию проанализировали главы районов, управление городским хозяйством, депутатский корпус. Необходимо делать те места, где сегодня большая проходимость людей, подходы и подъезды к социальным учреждениям — поликлиникам, больницам, садикам. Перечень проблемных мест достаточно большой, и мы прекрасно понимаем, что враз, за один год, всю работу, которая десятками лет копилась, просто невозможно сделать. Но мы составили конкретный перечень мероприятий, которые будут выполнены уже в этом году. Потратим на них порядка 50 млн рублей. Работу начнём с мая».

В списке всего около 50 элементов благоустройства. Там в числе прочего значатся: проезды у лицея № 51, подъездные дороги к детским садам с номерами 82, 110, 118 и 105 и поликлинике № 3, территория трамвайной остановки «Площадь Славы». На подъездную дорогу к строящемуся детскому саду на Гальянке (Уральский проспект, 32а) выделят 1,5 млн рублей. На ремонт внутриквартальных территорий, в том числе приведение в нормативное состояние мостов в посёлках Студёном и Висимо-Уткинске, — более 17 млн рублей.

Тротуары будут делать во всех районах Нижнего Тагила. На эти ремонтные работы потратят 20,4 млн рублей. Некоторые из тротуаров приведут в порядок благодаря работе депутатов городской думы. В частности, это территории по улицам Свердлова и Алтайской, Невьянскому переулку, возле школы № 81 и в районе гипермаркета «Лента».

Напомним, параллельно в Нижнем Тагиле в этом году будут вестись ремонты улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 626,1 млн рублей в городе сделают 22 дороги.