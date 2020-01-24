Экономика

50 млн рублей направят на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2020 году

24.01.2020 14:04

В Нижнем Тагиле более 50 млн рублей потратят на ремонт тротуаров и подходов к социальным учреждениям — детским садам и больницам — в 2020 году. Сегодня, 24 января, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание, на котором чиновники совместно с представителями гордумы и дорожных организаций обсудили перечень объектов, которые планируется сделать в этом году.

«Мы продолжаем работу по благоустройству тротуаров, внутриквартальных проездов, рассказал АН “Между строк” Владислав Пинаев. Ситуацию проанализировали главы районов, управление городским хозяйством, депутатский корпус. Необходимо делать те места, где сегодня большая проходимость людей, подходы и подъезды к социальным учреждениям поликлиникам, больницам, садикам. Перечень проблемных мест достаточно большой, и мы прекрасно понимаем, что враз, за один год, всю работу, которая десятками лет копилась, просто невозможно сделать. Но мы составили конкретный перечень мероприятий, которые будут выполнены уже в этом году. Потратим на них порядка 50 млн рублей. Работу начнём с мая».

В списке всего около 50 элементов благоустройства. Там в числе прочего значатся: проезды у лицея № 51, подъездные дороги к детским садам с номерами 82, 110, 118 и 105 и поликлинике № 3, территория трамвайной остановки «Площадь Славы». На подъездную дорогу к строящемуся детскому саду на Гальянке (Уральский проспект, 32а) выделят 1,5 млн рублей. На ремонт внутриквартальных территорий, в том числе приведение в нормативное состояние мостов в посёлках Студёном и Висимо-Уткинске, — более 17 млн рублей.

Тротуары будут делать во всех районах Нижнего Тагила. На эти ремонтные работы потратят 20,4 млн рублей. Некоторые из тротуаров приведут в порядок благодаря работе депутатов городской думы. В частности, это территории по улицам Свердлова и Алтайской, Невьянскому переулку, возле школы № 81 и в районе гипермаркета «Лента».

Напомним, параллельно в Нижнем Тагиле в этом году будут вестись ремонты улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 626,1 млн рублей в городе сделают 22 дороги.

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